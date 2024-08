SAÚDE

Bahia registrou 38 casos de mpox em 2024

Outros 11 municípios também registraram casos da mpox. São eles: Vitória da Conquista e Camaçari, com duas confirmações da doença; além de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Candeias, Guanambi, Ilhéus, Mata de São João, Sátiro Dias, São José do Jacuípe e Simões Filho.

A determinação da OMS ocorre após a detecção do avanço de uma nova variante da mpox na República Democrática do Congo e em outros países da África. Três casos da doença foram confirmados na Bahia em agosto, com o último registro ocorrendo em Ilhéus, no último sábado (10). Procurada, a Sesab informou que ainda não é possível afirmar que as notificações tem ligação com a nova variante.