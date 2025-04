CLIMA

Bahia tem 65 municípios em situação de emergência por causa da estiagem; saiba quais

Outros 18 municípios sofrem com chuvas intensas

A Bahia tem 65 municípios em situação de emergência por causa da estiagem. As duas últimas cidades que entraram na lista foram Bom Jesus da Lapa e Ibitiara, no oeste baiano, segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). A situação destes municípios foi reconhecida na sexta-feira (4). >