QUEIMADAS

Bahia tem mais de 770 focos de incêndio ativos, monitora Inpe

Região oeste do estado e a Chapada são as mais atingidas

Tharsila Prates

Publicado em 28 de março de 2025 às 23:04

Morro do Pai Inácio, em Palmeir Crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros

A Bahia está com 771 focos de incêndio, segundo monitoramento do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O estado só perde para Mato Grosso, com 851 focos, e Roraima, com 816.>

Nesta sexta (28), imagens devastadoras da Chapada Diamantina circularam na internet. Mais 20 bombeiros militares e um helicóptero foram enviados para o combate ao incêndio florestal que atinge as regiões próximas ao Mucugezinho, Serra dos Brejões e Morro do Pai Inácio, no município de Palmeiras.>

O combate se iniciou na quinta-feira (27) e já são mais de 24 horas de atuação dos bombeiros militares em conjunto com brigadistas voluntários e do Instituto Chico Mendes (ICMBio), além de duas aeronaves modelo Air Tractor, que ajudam no combate às chamas.>

“Nossa meta principal é preservar vidas e propriedades, além da fauna e da flora local. Estamos avançando muito no combate, e temos como maior dificuldade o relevo característico da região, as altas temperaturas, a baixa umidade relativa do ar e ventos fortes, que aumentam a velocidade de propagação do incêndio”, explicou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o coronel BM Aloísio Mascarenhas Fernandes. >

Dona de um estabelecimento comercial nas imediações do Morro do Pai Inácio, Lêdy Valôis usou a rede social para chamar a atenção das autoridades e de voluntários para a necessidade de unir esforços para conter as chamas, que se alastram com muita velocidade. "Vocês não fazem ideia da proporção desse fogo. Vendo de perto é desesperador. O fogo está se alastrando muito rápido". Ela mostrou uma imagem das chamas às 18h40 e uma nova às 22h50, para dar a dimensão do quanto o fogo se alastrou em poucas horas.>

Pedidos de ajuda>

Os bombeiros estão atuando com mochilas costais, além de equipamentos como pás, foices e enxadas. Para chegarem aos locais atingidos, as equipes seguem por áreas de difícil acesso e com pontos bastante íngremes. Enquanto atacam os focos de incêndios, os militares também constroem aceiros para evitar que as chamas atinjam outras regiões.>

Já os brigadistas listaram os itens essenciais de que precisam no momento e pedem doações de pilhas AAA, água de 1,5 litro, barras de cereal, energéticos e outros alimentos, além de doações em espécie para compra de suprimentos, transporte e gasolina, para levar e buscar os brigadistas.>