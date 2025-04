VEJA

Baiana é pedida em casamento na terceira montanha mais alta do Brasil: 'Não imaginava'

Casal do interior do estado participou de trilha com mais 30 aventureiros

Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2025 às 15:02

Casal mora em Itamaraju, no interior da Bahia Crédito: Acervo pessoal

A enfermeira Vanessa da Mota Alencar achou que realizaria apenas um sonho no dia 28 de março: subir o Pico da Bandeira, terceira montanha mais alta do Brasil. Mas quando estava no topo, a mais de 2,8 mil metros de altitude, Vanessa teve uma surpresa ainda maior. Foi pedida em casamento pelo namorado Adroaldo Cardoso dos Santos Júnior. >

O casal mora em Itamaraju, no interior baiano, e a paixão por aventuras foi o que primeiro uniu a dupla. Vanessa e Adroaldo se conheceram em uma trilha, e o primeiro beijo também foi dado em uma expedição, no Parque Nacional do Descobrimento, em Prado, sul da Bahia. >

"O pedido tinha que ser feito às alturas", justifica Adroaldo, conhecido pelos amigos como Júnior. Ele teve medo que a chuva interrompesse os planos do pedido, já que o tempo estava instável no dia anterior. “Estava nervoso, havia chovido, e orei para que tudo desse certo. O dia amanheceu lindo, um nascer do sol perfeito", conta. >

Casal espera realizar o casamento em um ano Crédito: Acervo pessoal

No topo da montanha, com o nascer do sol e a cruz do Pico da Bandeira como cenário de fundo, Vanessa teve a maior surpresa de sua vida. "Fui pega de surpresa nas alturas. Não imaginava que aquele momento podia ser mais perfeito. Foram dois sonhos realizados: subir o Pico da Bandeira e ser pedida em casamento", comemora a enfermeira. >