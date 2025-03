SALVADOR

Biblioteca dos Barris recebe homenagem ao centenário do historiador Cid Teixeira

Considerado o guardião da memória da Bahia, ele completaria 100 anos no último mês de novembro

Gilberto Barbosa

Publicado em 27 de março de 2025 às 21:14

Evento homenageou o historiador Cid Teixeira Crédito: Danilo Costa/Ascom FPC

Celebrando o centenário do professor e historiador Cid Teixeira, pesquisadores se reuniram na Biblioteca Central dos Barris, na tarde desta quinta-feira (27), para a realização de uma mesa de conversa em sua homenagem. Considerado o ‘guardião da memória da Bahia’, Cid completaria 100 anos no dia 21 de dezembro de 2024. >

O bate-papo foi organizado pela Fundação Pedro Calmon e contou com a participação do professor Luis Guilherme Pontes Tavares, do arquiteto Francisco Senna, do sócio editor da Caramurê Produções, responsável pela publicação dos livros de Cid, Fernando Oberlaender e da historiadora Antonietta d'Aguiar Nunes. A roda de conversa foi mediada pelo historiador Rafael Dantas. >

"Uma das grandes qualidades de Cid era a sua generosidade, o que se convertia na sua proposta profissional. Ele era uma pessoa generosa e conseguia enxergar a história de uma forma muito diferente da maioria dos historiadores. Ele entendia que a história não era para ele, mas para toda a população. Isso o fez um profissional a frente do seu tempo”, disse Fernando Oberlaender. >

“Cid Teixeira era um historiador do povo, com o povo, pelo povo e para o povo. Era um homem extremamente afável, além de popular, porque chegava com sua linguagem, com sua postura, as notícias que trazia e envolvia as pessoas. A Bahia tem uma tradição de historiadores fantástica e Cid era um deles. Eu era ávido de conhecimento e era assíduo das suas conferências e das suas palestras para beber dos seus ensinamentos”, completou Francisco Senna. >

Nascido em Salvador no dia 11 de novembro de 2024, Cid Teixeira era um dos principais historiadores baianos, conhecido pela sua memória prodigiosa, e uma referência para pesquisadores, jornalistas e interessados na história colonial baiana. Ele é formado em direito pela Universidade Federal da Bahia, mas nunca exerceu a profissão. >