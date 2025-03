CULTURA

Quatro novos espaços Boca de Brasa são anunciados em Salvador; veja onde

Anúncio aconteceu durante evento de abertura do movimento cultural

Yan Inácio

Publicado em 27 de março de 2025 às 21:07

Espetáculo envolveu mais de 60 artistas periféricos Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quatro novos Espaços Boca de Brasa foram anunciados nesta quinta-feira (27), durante a abertura da 8ª edição do Movimento Boca de Brasa. A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis (UB), presente no evento, que acontece no Espaço Cultural da Barroquinha no Centro Histórico. >

Boca do Rio, Subúrbio, Liberdade e Bonfim serão os bairros que receberão os novos centros culturais. Criado em 2014, o empreendimento é uma parceria entre a FGM e a Prefeitura de Salvador e busca colocar artistas - solos ou coletivos - de bairros periféricos no centro da economia criativa da cidade através de programas de aceleração e prospecção.>

”Será um na sede do Ilê, lá na Liberdade, outro no Imeja [Instituto Municipal de Educação Professor Jose Arapiraca], na Boca do Rio. Um outro no Subúrbio, onde nós estamos implantando um verdadeiro centro de convenções na Alta da Terezinha. E o quarto no Centro de Interpretação da Mata Atlântica, do lado da Igreja do Bonfim”, disse o prefeito. Com as novas adições, chega a 15 o número de espaços da iniciativa.>

Bruno Reis e Fernando Guerreiro Crédito: Marina Silva/CORREIO

“O projeto busca oferecer suporte, visibilidade e inclusão a diferentes linguagens, ideias e territórios, reconhecendo os modos únicos de criação e expressão presentes em Salvador. Assim, promove uma política cultural mais dinâmica, acessível e representativa”, disse Fernando Guerreiro, presidente da FGM.>

O rapper e multiartista Odilon, um dos que se apresentaram na abertura do evento, faz parte das atividades do Boca de Brasa há dois anos. ”Eu participei da Escola Formativa, e fui um dos artistas escolhidos para ser acelerado pelo Boca de Brasa. Hoje estou aqui apresentando um show que é resultado de todo esse processo”, contou.>

Marina Silva/CORREIO Crédito: Marina Silva/CORREIO

Durante a abertura foi apresentado um espetáculo que envolveu mais de 60 artistas envolvidos nas iniciativas do movimento cultural. A performance começou no passeio do Cine Glauber Rocha, desceu as escadas da Barroquinha e chegou até o Teatro Gregório de Matos. Os artistas uniram teatro, dança, moda e música e formaram um verdadeiro caldeirão musical com performances que homenagearam o aniversário de 476 anos de Salvador.>

De Itapuã, a também multiartista Liz Novais representou seu bairro de origem e as mulheres de sua família com a performance de seu alterego, a Cangaceira. “Eu faço uma homenagem diante de uma reunião de tantas outras produções artísticas, de vários territórios de Salvador em celebração a esse movimento, que é o Boca de Brasa, essa incubadora que vai surgindo iniciativas artísticas de diversas ordens”, contou.>

Liz Novais Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Movimento Boca de Brasa terá apresentações até sábado (28). Confira a programação a seguir:>

SEXTA-FEIRA, 28 DE MARÇO >

● 13h às 19h: Exposição Boca de Brasa em Movimento | Foyer do Teatro Gregório>

de Mattos | Visitas mediadas: 16h30 e 18h30>

● 14h às 22h: Feira de economia criativa | Rua do Couro e Café Nilda Spencer>

● 15h às 16h30: Podcast Potências da Periferia - Ep 01: O Poder dos Coletivos>

Artísticos nas Periferias | Espaço Cultural da Barroquinha>

● 17h às 18h30: Podcast Potências da Periferia - Ep 02: Empreendedorismo do>

Futuro | Espaço Cultural da Barroquinha>

● 19h: Humor É Coisa de Mulher | Teatro Gregório de Mattos>

● 20h30: Vitrine Boca de Brasa: Andrezza | Pátio Iyá Nassô>

● 21h: Hiran canta Brown - Participações de Majur e Nininha | Pátio Iyá Nassô>

SÁBADO, 29 DE MARÇO | Aniversário de Salvador!>

● 9h às 22h: Feira de economia criativa | Rua do Couro e Café Nilda Spencer>

● 13h às 16h30 | Aulão Mete Dança Boca de Brasa | Espaço Cultural da Barroquinha>

● 13h às 19h: Exposição Boca de Brasa em Movimento | Foyer do Teatro Gregório>

de Mattos | Visitas mediadas com acessibilidade: 14h e 16h>

● 14h às 16h: Oficina de Grafite com Core | Escadaria da Barroquinha>

● 17h às 21h: Ocupação Sound System com Ministereo Público e Jesse Royal |>