CALENDÁRIO

Bolsa Família 2025: veja as datas dos pagamentos em abril

Pagamentos começam nesta terça-feira (15)

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em abril de 2025 começam nesta terça-feira (15). Os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 serão os primeiro a receber. Confira abaixo as datas de pagamento. >

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, com possibilidade de acréscimos conforme a composição familiar. Por exemplo, mães de bebês de até 6 meses de idade têm direito ao Benefício Variável Familiar Nutriz, que paga seis parcelas de R$ 50 para garantir a alimentação da criança. Há ainda acréscimos de R$ 50 para famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos, e de R$ 150 para aquelas com crianças de até 6 anos.>