SUCESSO

Bolsista, estudante baiana de 19 anos é aprovada em medicina na USP

Jovem também passou na Ufba e Unicamp

Da Redação

Publicado em 16 de julho de 2024 às 13:14

Anne Beatriz Crédito: Divulgação

Anne Beatriz, uma estudante de 19 anos e bolsista do programa IngreSSAr, promovido pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), foi aprovada em medicina em três renomadas universidades: Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade de São Paulo (USP), na qual se matriculou. Moradora da região da Cidade Baixa de Salvador, Anne atualmente reside em São Paulo, para cursar a faculdade escolhida.

Ela concluiu o ensino médio na rede pública da capital baiana, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), onde fez curso técnico de enfermagem. A estudante descobriu o IngreSSAr por meio de uma propaganda em um ônibus, visualizando uma oportunidade para o futuro.

Desde pequena, sonhava em ser médica, vendo na profissão uma maneira não apenas de ajudar as pessoas, mas também a própria família. Ao conseguir a bolsa, optou pelo cursinho do Análise, um dos três credenciados pelo programa, conciliando os estudos com o trabalho.

"Desde sempre, meus pais deixaram claro que minha prioridade era estudar. Então, trabalhei durante o ensino médio não por obrigação ou necessidade, mas porque quis. Caso não passasse, eu mesma queria pagar meu cursinho, sem deixar essa responsabilidade para meus pais. Como fui aprovada, isso não foi necessário, mas meu objetivo desde cedo era ser independente e focar no meu futuro", relata.

Anne expressou felicidade e satisfação pela experiência proporcionada pelo programa. "Aproveitei bastante, desde as matérias didáticas até as aulas do cursinho e os conteúdos extras disponibilizados. Agora, meu objetivo é me formar e levar todo o conhecimento adquirido de volta para casa, em Salvador", afirma.

Além disso, a jovem incentiva outros jovens a investir na própria jornada. "É importante desde cedo pensarmos no futuro, no que desejamos e nos esforçarmos para concretizar nossos objetivos", conclui.

IngreSSAr

A titular da SPMJ, Fernanda Lordêlo, destacou que cerca de 139 alunos do programa foram aprovados em outras instituições de ensino superior. "É um momento de muita alegria ver que o IngreSSAr, enquanto política pública de promoção ao acesso ao ensino superior para jovens em situação de vulnerabilidade social, está tendo um impacto tão significativo", celebra.

A ação é destinada a pessoas entre 16 e 29 anos, residentes em Salvador e que estejam cursando ou tenham concluído o 3º ano do ensino médio ou o Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública de ensino, ou ainda, sejam bolsistas integrais em escolas particulares no ensino médio. O objetivo é auxiliar aqueles que não têm condições de pagar por uma preparação extra para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a conquista de uma vaga no ensino superior.