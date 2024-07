PARA ESTUDANTES

Bradesco abre vagas de estágio em Salvador; confira

Estão abertas as inscrições para o 2º ciclo do Programa de Estágio Bradesco Seguros 2024. Algumas das áreas com oportunidade são: administração, ouvidoria e tecnologia (confira lista abaixo). Os cargos estão disponíveis em: Barueri (SP), Campinas (SP), Osasco (SP), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Salvador (BA) e Curitiba (PR).