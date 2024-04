APÓS CHUVA

Buraco deixa trânsito interditado em rua que dá acesso para Vila Laura

Um buraco na rua Rio Amazonas, via que dá acesso para as localidades Vila Laura, Matatu e Luís Anselmo, deixou o trânsito interditado no local. A interdição começou na manhã desta quarta-feira (10) após as fortes chuvas que atingiram Salvador.