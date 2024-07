OPORTUNIDADE

BYD vai levar 100 baianos para fazerem treinamento na China; saiba como se candidatar

A BYD Auto do Brasil, empresa chinesa fabricante de automóveis, e o Senai Bahia assinaram, nesta sexta-feira (12), um acordo de parceria para capacitar 160 profissionais que poderão ser contratados pela fábrica, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. As inscrições ficarão abertas entre segunda (15) e quarta-feira (17). Do total de profissionais selecionados, 100 serão enviados para concluir o treinamento na China. A viagem para o país asiático terá duração de três meses. O curso de aperfeiçoamento em operação automotiva é gratuito.

“Nós celebramos esse termo de cooperação para que possamos qualificar baianos que sonham em ter oportunidade de emprego e que estarão aptos a estarem conosco na nossa indústria, em Camaçari”, disse Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD. “Cem selecionados serão enviados para a China e passarão 90 dias no país para conhecer as nossas indústrias e nossos centros de pesquisas”, completou.

O processo seletivo será composto por duas etapas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira será de análise de documentos e selecionará 500 candidatos. Na segunda etapa, os selecionados farão uma prova na unidade do Senai em Camaçari. As inscrições serão feitas através do site https://www.senaibahia.com.br/cursogratuitooperacaoautomotiva/. A previsão é que as aulas comecem no dia 25 de julho.