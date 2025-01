VEJA RANKING

'Calor dos infernos': Salvador registra a maior temperatura da Bahia

Ao todo, nove cidades baianas registraram índices acima de 32ºC

Esther Morais

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 09:11

Praia do Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Alguém aí está aguentando o calor de Salvador? A capital baiana registrou a maior temperatura do estado nas últimas 24h, batendo 34.9°C, e está em 15º lugar entre as cidades mais quentes do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

O calor é tanto que fez as buscas por ventiladores crescerem 50% e as praias registrarem um grande fluxo em pleno dia útil. “Salvador está um calor dos infernos, todo mundo passando mal, inclusive eu!!”, desabafou uma seguidora nas redes sociais. “Está difícil viver em Salvador nesse calor, parece que a roupa está derretendo no corpo”, escreveu outra. >

Mais oito cidades da Bahia tiveram temperaturas acima de 32°C. São elas: Itaberaba, com 34.2°C, Ribeira do Amparo, 32.9ºC, Formosa do Rio Preto e Guanambi, com 32.7°C, Correntina, 32.5ºC, Belmonte e Cruz das Ambas, ambas com 32.4ºC e Brumado, 32.3ºC. >

No Brasil, quem ocupa a liderança do ranking é Porto Murtinho (MS), com 38°C, Pão de Açúcar AL), 37.8°C, e Piranhas (AL), 37,6°C. >