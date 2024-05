ADEQUAÇÃO

Câmara de Camaçari promulga emenda que aumenta para 23 o número de vereadores

O aumento aconteceu após publicação no Diário Oficial do Executivo e já vale para as eleições municipais deste ano

Da Redação

Publicado em 2 de maio de 2024 às 20:59

A proposta visa adequar o número de parlamentares da Câmara de Camaçari à quantidade de eleitores do município Crédito: Divulgação

A Câmara de Vereadores de Camaçari aprovou, na manhã desta quinta-feira (2), o aumento do número de vereadores de 21 para 23. A proposta visa adequar o número de parlamentares da Câmara de Camaçari à quantidade de eleitores do município, conforme último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A decisão aconteceu durante Sessão de Promulgação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica, aprovada em 25 de abril de 2024, alterando o artigo 39 da Lei Orgânica Municipal (LOM). O aumento aconteceu após publicação no Diário Oficial do Executivo e já vale para as eleições municipais deste ano.