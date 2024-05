Caminhão atinge muro de supermercado na Barra

Uma equipe da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) foi acionada para atender o caso. Segundo o órgão, o caminhão foi retirado e a via foi interditada. Parte do concreto armazenado pelo caminhão caiu na pista que precisou ser lavada. O serviço foi finalizado às 14h30.