LARGO DOS MARES

Caminhão que bateu em poste é retirado de via na Cidade Baixa

O caminhão que se chocou contra um poste na Avenida Fernandes da Cunha nesta terça-feira (3) foi retirado do local. A remoção ocorreu às 19h50 por equipes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Segundo o órgão, o fluxo na via foi retomado e equipes da Neoenergia Coelba finalizam serviços de reparo na região.

Duas pessoas foram atropeladas no acidente, que aconteceu na esquina entre a Avenida Fernandes da Cunha e a Comendador Bastos. Inicialmente, os feridos teriam sido o motorista e uma jovem que passava no local e teria sido atingida pelo caminhão.

Com o impacto, o poste entrou na cabine da carreta, o veículo pegou fogo e fios se espalharam pela via, deixando a região sem energia. Um bombeiro presente no local informou que, antes de sua chegada, um motorista de carro particular que passou pela cena atuou com um extintor, junto a um ambulante que usou baldes d’água para controlar o fogo.