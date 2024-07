ARMAMENTO

Caminhoneiro é preso com revólver carregado na cintura na Bahia

Revólver cal. 38 estava pronta para uso com 5 munições no ‘tambor’

Por volta das 13h50, os policiais abordaram o caminhão com placas do Paraná, acoplado a três semirreboques. Durante os procedimentos, os PRFs notaram um volume incomum na região abdominal do motorista.

Após a revista foi encontrado na cintura dele, um revólver cal. 38 pronta para uso com 5 munições no ‘tambor’, sendo uma delas já deflagrada.

O homem de 40 anos que reside em Conceição da Feira, no centro norte do estado, disse que comprou o armamento no estado do Paraná pelo valor de R$ 1 mil. Informou também que o revólver seria para defesa pessoal.