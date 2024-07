APREENSÃO

Homem é preso com 22 kg de maconha em bagagem durante viagem de ônibus na Bahia

Um homem de 28 anos foi preso na manha desta quarta-feira (17), no município de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 22,7 Kg de maconha encontrados em um ônibus de viagem. O flagrante aconteceu no Km 830 da BR- 116.