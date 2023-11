Cantora gospel teria sido morta no mesmo dia que desapareceu

A cantora gospel Sara Mariano teria sido morta no mesmo dia que desapareceu, na noite de 24 de outubro. O corpo dela, no entanto, só foi encontrado três dias depois, carbonizado às margens da BA 093, na altura de Dias D’Ávila. O laudo ainda não foi divulgado pela perícia, mas o advogado da família dela, Marcus Rodrigues, acompanha as investigações e confirmou a informação ao CORREIO.



Ainda segundo Marcos, o corpo de Sara tem marcas de golpes de facão e só foi carbonizado dias após ela ter sido morta, mas não se sabe a data exata. Já o assassinato, teria ocorrido na madrugada de terça-feira (24) para quarta-feira (25).