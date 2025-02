DECORAÇÃO

CASACOR Bahia define data e local da mostra em 2025

Edição acontece, pela primeira vez, em um convento construído em 1735

Durante seus primeiros 162 anos, o local foi exclusivo para alunas internas. A partir de 1897, consolidou-se como um dos mais prestigiados colégios femininos da cidade e, já na década de 1980, passou a aceitar alunos masculinos, acompanhando as mudanças no sistema educacional, tendo sido referência para diversas gerações.>

“A realização da CASACOR Bahia em um convento de quase três séculos é uma experiência inédita para o evento e para a cidade. Mais do que uma mostra de arquitetura e decoração, essa edição representa uma reaproximação do público com um lugar com muito simbolismo. A cada ambiente, os visitantes poderão vivenciar a história e a transformação desse espaço que marcou gerações”, afirma Magali Santana, diretora da CASACOR Bahia.>