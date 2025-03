BARCOS DE MILHÕES

Casas de luxo em alto-mar: veja o que tem nas embarcações de alto padrão

Veículos marítimos serão exibidos em evento náutico a partir desta quinta-feira (20)

Y Yan Inácio

Publicado em 20 de março de 2025 às 05:00

Embarcações de luxo são feitas sob medida Crédito: Reprodução

Já pensou como seria morar em uma casa de luxo em pleno alto mar? Quem estiver disposto a desembolsar quantias milionárias pode aproveitar o conforto de suítes e ambientes climatizados em embarcações requintadas com tecnologia e navegabilidade. >

Alguns desses veículos marítimos de alto padrão estarão expostos no Barco Show Bahia 2025, maior evento náutico do Norte e Nordeste, que começa nesta quinta-feira (20) e vai até o próximo domingo (23) e acontecerá no Terminal Turístico Náutico da Bahia com ingressos a partir de R$ 25.>

O modelo mais caro disponível na feira é o Catamarã SCat 440, que pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis. A embarcação do estaleiro SCat é uma boa pedida para quem deseja conforto e espaço: são quatro quartos e duas suítes, cozinha completa, sun deck para relaxamento e lazer, além de ar-condicionado em todos os ambientes.>

Interior do Catamarã SCat 440 Crédito: Reprodução

“Quanto maior o barco, maior é a comodidade. Quando a embarcação tem conforto, é como se você pudesse chamá-la de uma ‘casinha flutuante’, porque tem cozinha, sala, suíte e pode acomodar uma família no pernoite”, explica Hugo Leonardo, empresário e organizador do evento.>

Outro modelo que pode interessar aqueles que estão com o bolso cheio é o Azov Z480HT, que pode chegar a até R$ 4,5 milhões. A embarcação conta com cozinha, área de convivência com estofados de alto padrão, um quarto, dois banheiros e uma suíte master. >

Interior do Azov Z480HT Crédito: Reprodução

Paulo Rabelo, diretor comercial da Azov, conta que o grande diferencial do barco é a questão da navegabilidade. “Ele consegue navegar em lugares muito rasos com a motorização D6 440 Volvo Penta, além do acabamento ser premium e primoroso em todos os sentidos”.>

Já quem deseja modelos mais modestos, mas sem perder a classe de uma embarcação marítima, pode recorrer à lancha Azov Z380C, que sai por pelo menos R$ 900 mil. Esse modelo cabinado permite que casais pernoitem com cozinha, sala de estar, quarto de proa com cama queen size e TV. >

Interior do Z380C Crédito: Reprodução

Uma alternativa para quem não pode adquirir mas quer usufruir das embarcações pode ser a compra pelo modelo de cotas compartilhadas. Nesse esquema, uma empresa adquire uma embarcação e a divide com até 8 pessoas, repartindo proporcionalmente os gastos com compra, manutenção, marina, seguro e outros custos operacionais. Geralmente, uma taxa é cobrada para administração do bem. >

“A pessoa é dona de uma fração ideal da embarcação e isso viabiliza muito a compra de embarcações. Existe uma taxa de administração que é paga mensalmente, isso vai de acordo com região, custos da embarcação, mas é uma compra inteligente porque você compra uma fração do bem, quando você vende, você tem uma valorização importante na venda”, esclare Hugo Leonardo.>