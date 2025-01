FESTA CATÓLICA

Celebração ao Senhor do Bonfim tem missas e procissão neste domingo

Hoje é o dia solene do santo católico

Após uma semana de novena e uma Lavagem lotada, o dia solene do Senhor do Bonfim é celebrado neste domingo (19) pelos católicos. A programação religiosa começou às 5h, com uma alvorada de fogos.