BARALHO DO CRIME

Chefe do tráfico em Camaçari e homicidas são incluídos em lista de criminosos mais procurados da Bahia

Secretaria de Segurança Pública (SSP) atualizou a ferramenta pela primeira vez em 2025

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) adicionou novas cartas aos naipes do Baralho do Crime pela primeira vez em 2025. A ferramenta é destinada a divulgar foragidos da Justiça envolvidos em crimes graves. Quem tiver informações sobre a localização dos fugitivos pode ligar para o Disque Denúncia 181, sob total sigilo. >

Completa o naipe de Espadas o novo Valete, Antônio Bruno da Cruz Magalhães, conhecido como “Bruninho”. Ainda de acordo com a SSP, ele tem dois mandados de prisão por homicídio, organização criminosa, associação e tráfico de drogas. O fugitivo atua na região do bairro Rio Sena, em Salvador. >

Pedro Henrique dos Santos Sena é a carta ‘Cinco de Paus’, ele é conhecido como “Galego de Brumado” ou “Meia-Noite” e atua na cidade de Senhor do Bonfim, no Norte do estado. Além de possuir mandado de prisão por tráfico de drogas e ser apontado como responsável pela guarda e distribuição de drogas ele também é acusado de fornecer armas utilizadas em execuções realizadas por um grupo criminoso. >