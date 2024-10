PREVISÃO DO TEMPO

Chuvas aumentarão em novembro, afirma Climatempo

Projeções receberam um plano de melhorias elétricas para diminuir impactos

Da Redação

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 17:37

Fórum Desafios Climáticos na Bahia Crédito: Ascom I Neoenergia Coelba

As chuvas devem aumentar consideravelmente na Bahia durante o mês de novembro, de acordo com o Climatempo. A projeção de condições climáticas foi feita na terceira edição do Fórum Desafios Climáticos na Bahia, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na manhã desta terça-feira (29).

No evento, foram apresentadas as previsões para Vitória da Conquista e região Sudoeste até o Verão, época em que a área ficará sob influência da La Niña, fenômeno que esfria as águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental.

Durante o próximo mês, as chuvas devem retornar de maneira mais abrangente e acima da média, por causa de zonas de convergência que atuarão sobre o estado da Bahia. Já em dezembro, as precipitações estarão mais espacialmente espaçadas, além de se alternarem em semanas mais chuvosas e mais secas.

Realizado pela Neoenergia Coelba, o evento trata dos impactos do clima na sociedade, e explica as ações de instituições públicas e privadas frente a adversidades climáticas. Os debates aconteceram na sede da Coelba, na Avenida Olívia Flores, e reuniu especialistas do Climatempo, representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

"Extremos climáticos estão cada vez mais comuns e a adaptação das instituições a este novo normal é fundamental para que o impacto à população seja minimizado. Todo o processo de mitigação desses impactos deve ter como pilar a projeção do clima, pois com este estudo é possível se antecipar à situação de calamidade”, comentou Marcely Sondermann, meteorologista da Climatempo.

Investimentos

A partir dos dados de chuvas, a Coelba apresentou um plano de investimentos, que pretende destinar, até o ano de 2027, R$13,3 bilhões a obras que fortaleçam o sistema elétrico do estado e o torne mais resistente a chuvas.

“Os investimentos em obras estruturantes aumentam a robustez da rede elétrica e a flexibilidade operacional para que o sistema de distribuição se torne mais resiliente. Em paralelo, são realizadas ações preventivas diariamente em Vitória da Conquista e na Bahia para minimizar impactos externos ao fornecimento de energia”, afirmou Thiago Martins, superintendente técnico da Neoenergia Coelba.

No projeto da Coelba, 10 mil quilômetros da rede elétrica serão inspecionados até o final do ano, além da poda de 22 mil vegetações próximas a cabos de energia. Serão feitas também 2,4 mil manutenções estruturais na região Sudoeste, e projetos de arborização chegarão a Vitória da Conquista.

O plano também inclui um sistema de monitoramento da eletricidade em tempo real, para que a Coelba saiba quando há necessidade de reforçar suas equipes na área, e tenha dados mais concretos sobre práticas a serem corrigidas após emergências elétricas.

A ideia é que, em situações climáticas extremas, a quantidade de eletricistas em campo possa ser aumentada em até três vezes.