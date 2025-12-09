TEMPORAL

Ciclone forte com ventos acima de 100 km/h pode chegar na Bahia?

Alerta foi emitido para 10 estados brasileiros nesta semana

Esther Morais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11:45

Temporal Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O forte ciclone que chegou ao Brasil e acendeu alerta em dez estados desde segunda-feira (8) não tem previsão de atingir a Bahia. A informação é do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Segundo a meteorologista do órgão, Cláudia Valéria, o sistema não deve afetar o estado. “O processo de formação ocorre entre Paraguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Mesmo com o deslocamento e a formação de frente fria, o sistema ganha força e atua apenas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil”, explica.

No Sul, Porto Alegre e Região Metropolitana seguem em alerta para temporais ao longo do dia, com ventos mais intensos entre a tarde e a noite. Florianópolis deve enfrentar instabilidade persistente e rajadas fortes, enquanto Curitiba entra em estado de atenção para vendavais e pancadas intensas.

No Sudeste, os efeitos são indiretos, mas já se refletem em aumento da instabilidade no centro-sul de São Paulo, no Rio de Janeiro e em áreas de Minas Gerais, como Zona da Mata, Sul de Minas, Triângulo e Grande Belo Horizonte, com maior risco de ventania entre esta terça-feira (9) e quarta-feira (10).

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul é o mais impactado, com rajadas moderadas a fortes e possibilidade de tempestades isoladas, principalmente ao longo do dia.

