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Cidade baiana onde Wagner Moura cresceu terá telão para exibição do Oscar

Cerimônia acontecerá na noite deste domingo (15), em Los Angeles, e será transmitida ao vivo

Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 11:17

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Divulgação

Os moradores da cidade baiana de Rodelas, onde o ator Wagner Moura cresceu, vão poder acompanhar a premiação do Oscar de uma forma muito especial neste domingo (15). A prefeitura da cidade anunciou a transmissão da cerimônia em um telão no centro esportivo da cidade, a partir das 20 horas.

"Rodelas vai se reunir para acompanhar, ao vivo, a maior premiação do cinema mundial e torcer pelo filme 'O Agente Secreto', estrelado pelo nosso conterrâneo Wagner Moura, que representa o Brasil em uma premiação histórica do Oscar", diz a prefeitura.

O Agente Secreto 1 de 19

O ator nasceu em Salvador e se mudou com os pais e a irmã para Rodelas, ainda criança. A cidade possui cerca de 10,3 mil habitantes. Ele voltou para a capital baiana anos depois, onde estudou na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/Ufba). Estrela do cinema nacional e com projeção internacional, Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026.

O filme estrelado por ele, "O Agente Secreto", conta a história de um professor que se muda, em fuga, de São Paulo para Recife em 1977, durante a Ditadura Militar, para recomeçar a vida. O longa-metragem também concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Onde assistir

A cerimônia mais aguardada do ano ocorre em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 2025, a 98ª edição da premiação terá o comediante Conan O'Brien como apresentador.