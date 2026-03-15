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Cidade baiana onde Wagner Moura cresceu terá telão para exibição do Oscar

Cerimônia acontecerá na noite deste domingo (15), em Los Angeles, e será transmitida ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 11:17

Wagner Moura em 'O Agente Secreto'
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Divulgação

Os moradores da cidade baiana de Rodelas, onde o ator Wagner Moura cresceu, vão poder acompanhar a premiação do Oscar de uma forma muito especial neste domingo (15). A prefeitura da cidade anunciou a transmissão da cerimônia em um telão no centro esportivo da cidade, a partir das 20 horas. 

"Rodelas vai se reunir para acompanhar, ao vivo, a maior premiação do cinema mundial e torcer pelo filme 'O Agente Secreto', estrelado pelo nosso conterrâneo Wagner Moura, que representa o Brasil em uma premiação histórica do Oscar", diz a prefeitura. 

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
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Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
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Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
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Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

O ator nasceu em Salvador e se mudou com os pais e a irmã para Rodelas, ainda criança. A cidade possui cerca de 10,3 mil habitantes. Ele voltou para a capital baiana anos depois, onde estudou na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/Ufba). Estrela do cinema nacional e com projeção internacional, Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026. 

O filme estrelado por ele, "O Agente Secreto", conta a história de um professor que se muda, em fuga, de São Paulo para Recife em 1977, durante a Ditadura Militar, para recomeçar a vida. O longa-metragem também concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. 

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Onde assistir 

A cerimônia mais aguardada do ano ocorre em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 2025, a 98ª edição da premiação terá o comediante Conan O'Brien como apresentador.

A chegada dos artistas ao tapete vermelho pode ser acompanhada pela TNT e HBO Max a partir das 18h30. O canal e a plataforma também irão transmitir a premiação completa. A TV Globo e o Globoplay exibem a cerimônia a partir das 21h, logo após o programa "Fantástico".

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