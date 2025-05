MOBILIDADE

Circulação de linhas de ônibus suspensas é retomada na Região Metropolitana

Duas rotas foram interrompidas nesta terça-feira (27)

Duas linhas de ônibus que circulam no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), tiveram a circulação retomada na noite desta terça-feira (27). Os roteiros haviam sido suspensos cerca de 7h antes, no final da manhã. >

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro), as linhas deixaram de operar porque os trabalhadores estavam receosos com o confronto entre a Polícia Militar e facções criminosas. >