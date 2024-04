ALERTA!

Codesal aciona sirenes de comunidades de Salvador

A Defesa Civil (Codesal) irá acionar as sirenes das comunidades do Calabetão, Vila Picasso, Voluntários da Pátria e Baixa do Cacau. Segundo a pasta, as regiões enfrentam risco de deslizamento de terra. As sirenes são acionadas quando o volume de chuva atinge 150 mm no intervalo de 72 horas.