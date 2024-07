TRAGÉDIA

Codesal notifica família a deixar imóvel que pegou fogo na Federação

O proprietário da casa que pegou fogo na Rua Silvestre de Farias, no bairro da Federação, foi notificado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) a evacuar o imóvel até que o risco seja sanado. O órgão realizou vistoria no subsolo do imóvel, um quarto alugado, nesta quarta-feira (31).