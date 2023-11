Com 200 leitos clínicos e de UTI, veja os serviços previstos no Hospital Maternidade e da Criança

Os 200 leitos clínicos e de UTI do Hospital Maternidade e da Criança (HMC), previsto para ser inaugurado no segundo semestre de 2024 , vão possibilitar a realização de diversos serviços voltados tanto para a saúde das gestantes, como dos recém-nascidos e das mulheres em geral.

O número de atendimentos emergenciais ainda não foi divulgado, mas a vice-prefeita de Salvador e secretária de Saúde do município, Ana Paula Matos, projeta uma guinada no atendimento ao público-alvo e a inserção de Salvador na lista de referências à saúde da mulher e do recém-nascido no Brasil.