PASSOU APERTO

Com anel preso no dedo há um mês, homem é anestesiado para retirada do acessório

Além do anel que causou lesão no membro, havia outro acessório já impossibilitado de sair do dedo mínimo da mão direita da vítima

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 19:18

Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada do anel Crédito: Divulgação

Bombeiros militares do 3° Batalhão de Bombeiros Militares (BBM), em Salvador, retiraram um anel que estava, segundo a vítima, há mais de um mês preso no dedos de uma das mãos. Os bombeiros foram acionados nesta quarta-feira (17) por representantes do Hospital Geral do Estado (HGE), onde o homem estava sendo atendido e recebendo atendimento médico.

"Para que pudéssemos fazer a remoção do acessório, o homem foi anestesiado, pois nesta fase da lesão é necessário o uso de anestesia para proceder com a retirada sem causar desconforto à vitima", explicou o soldado Rafael Vinícius de Jesus.