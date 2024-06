CAPACITAÇÃO

Com apresentação da Araketu, alunos do programa 'Treinar para Empregar' se formam nesta quarta-feira (12)

Além da solenidade de formação, no mesmo evento será lançado o Credsalvador 2 e o edital do Programa Ingressar

Da Redação

Publicado em 11 de junho de 2024 às 16:13

Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) e a Secretaria de políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), a Prefeitura de Salvador realiza nesta quarta-feira (12) a formatura de alunos do programa 'Treinar para Empregar'. Além da solenidade de formação, no mesmo evento será lançado o Credsalvador 2 e o edital do Programa Ingressar.

O evento acontece às 13h30 na Doca 1 do Terminal da França, Comércio, na capital baiana. A festa ficará completa com apresentação da banda Araketu.

A programação do evento inclui a Certificação Marias na Construção, o lançamento de 200 vagas de 1° habilitação e mudança de categoria e uma Feira de Empregabilidade com oficina de currículo e apresentação dos serviços do SIMM – pesquisa de emprego.

Com o objetivo de habilitar trabalhadores para o mercado de trabalho, a capacitação para MEIs do Treinar para Empregar acontece por etapas, sendo a primeira a de diagnóstico, envolvendo a análise e entrevistas junto ao empreendedor inscrito. O segundo momento abrange capacitação em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio), na Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves.

Os conteúdos tratam temas essenciais como plano de negócios, design de produtos, finanças, marketing e vendas. Já as últimas etapas dizem respeito à consultoria personalizada para elaboração de plano de melhorias para cada MEI e tira-dúvidas através de videochamadas e ligações telefônicas.