NORTE DO ESTADO

Com débito de mais de R$ 2 milhões, Curaçá declara estado de calamidade financeira

Foram identificadas irregularidades econômicas e administrativas pela nova gestão do município

O ano de 2025 mal começou e o município de Curaçá, no norte da Bahia, já se encontra com dificuldades para fechar as contas. Conforme decreto publicado nesta segunda-feira (6), a cidade precisou declarar estado de calamidade administrativa e financeira para conseguir administrar a crise em que se encontra.

De acordo com a nova gestão, do prefeito Murilo Bomfim (PT), foram identificadas irregularidades e problemas estruturais do mandato anterior. "O ex-prefeito deixou um débito de R$ 2.798.261,78 referentes a salários de servidores efetivos, contratados temporários, cargos comissionados e agentes políticos de diversas secretarias municipais, sem recursos provisionados para quitação. Também foi constatado o não repasse de valores retidos dos servidores ao INSS e às instituições financeiras, agravando o endividamento do município", explicou o governo.