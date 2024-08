SALVADOR

Feira da Gestante acontece no Shopping Bela Vista com produtos a partir de R$ 2

Com entrada gratuita, Feira será realizada no piso G1 do estabelecimento entre os dias 7 e 11 de agosto

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 19:45

Feira da Gestante, Bebê e Criança Crédito: Divulgação

O Shopping Bela Vista recebe a 1ª edição da Feira da Gestante, Bebê e Criança, no Piso G1 do estabelecimento. O evento, com entrada gratuita, reúne uma seleção de produtos de alta qualidade para gestantes, bebês e crianças, oferecidos por mais de 40 expositores de todo o Brasil. A feira teve início nesta quarta-feira (7) e segue até o próximo domingo (11).

Desde chupetas e roupinhas até acessórios e quartos completos, a feira oferece um mix completo para crianças de até 6 anos, com peças a partir de R$ 2. A feira estará aberta ao público de 07 a 09, das 13h às 21h; no dia 10, das 10h às 21h; e no último dia, 11, das 13h às 19h.