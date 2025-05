SALVADOR

Com risco de deslizamento de terra, moradores de seis comunidades seguem fora de casa

Sirenes foram acionadas em Mamede (Alto da Terezinha); Irmã Dulce (Cajazeiras VII); Creche (Castelo Branco); Moscou (Castelo Branco); Bosque Real (Sete de Abril); e Olaria (Sete de Abril)

Tharsila Prates

Publicado em 6 de maio de 2025 às 18:27

Chuvas em maio já superem média climatológica para todo o mês Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recomendou na tarde desta terça-feira (6) que os moradores que precisaram deixar suas casas, no último sábado (3), em seis comunidades da capital baiana, permaneçam nos locais seguros, pois o solo continua encharcado e o risco de deslizamento de terra permanece. >

As sirenes foram acionadas nas comunidades de Mamede (Alto da Terezinha); Irmã Dulce (Cajazeiras VII); Creche (Castelo Branco); Moscou (Castelo Branco); Bosque Real (Sete de Abril); e Olaria (Sete de Abril). Segundo a Codesal, esses locais registraram acumulados de chuva superiores a 150 mm nas últimas 72 horas e previsão de novos episódios de precipitação forte a muito forte.>

O acionamento faz parte do protocolo do Plano Preventivo da Defesa Civil de Salvador (PPDC) para áreas de risco em dias de chuvas intensas. Equipes da Codesal fizeram mobilização nas comunidades com a recomendação de que os moradores deixassem suas casas se fossem para locais seguros previamente definidos, a exemplo de escolas municipais nas proximidades.>

As chuvas registradas neste início de maio já superaram a média climatológica do mês, que é de 302,2 mm, devido a influência de uma frente fria. A região do Barro Duro registrou os maiores acumulados: 392,6 mm até o momento. >

Os locais em que mais choveu neste mês foram: Barro Duro - Fundac, com 392,6 mm; Ilha de Bom Jesus dos Passos - EM Bom Jesus, com 326,6 mm; Periperi, com 297,4mm; Nova Constituinte, com 268,8 mm; Mirantes de Periperi, com 267,6 mm; e Águas Claras - Codesal, com 267,4 mm.>

Na madrugada desta terça (6), a menor temperatura registrada foi de 21,9°C, observada na região do Barro Duro – Fundac, às 6h05 da manhã.>

Ventos fortes>

Entre os dias 2 e 6 de maio, os maiores registros de rajadas de vento na capital baiana ocorreram nas seguintes localidades: no dia 2 de maio, em Valéria (Embasa), com 60,5 km/h; no dia 3, em Canabrava - Barradão, com 64,8 km/h; no dia 4, em Barra - Vila Naval, com 54,4 km/h; no dia 5, em Barra (Vila Naval), com 42,5 km/h; e nesta terça (6), em Canabrava - Barradão,com 42,1 km/h.>

Até as 18h desta terça, a Codesal já havia registrado quase 200 ocorrências na capital, entre ameaças de desabamento (52), ameaças de deslizamento (48), deslizamentos de terra (31) e árvores ameaçando cair (21). Sete árvores caíram na cidade, incluindo a ocorrência desta manhã, no Dique do Tororó.>

Como serviço essencial da Prefeitura de Salvador, a Codesal mantém plantão de 24 horas e, em caso de emergência, deve ser acionada pelo número 199.>