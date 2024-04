POLÍTICA

Comissão de Ética da Alba que deve julgar Binho Galinha será instalada nesta quarta-feira

Após mais de um ano sem a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) instalará o novo conselho nesta quarta-feira (17), às 14h, em reunião no Salão Nobre da Casa, segundo o presidente do Legislativo baiano, Adolfo Menezes (PSD).

O presidente se referiu ao caso do deputado estadual Binho Galinha, principal alvo da operação El Patron, deflagrada em dezembro do ano passado. Ele é investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem e receptação qualificada. Na segunda fase da operação, denominada Hybris, a esposa de Binho Galinha foi presa pela segunda vez.