Como é o transporte aquático que já funciona São Paulo e pode ligar a Barra ao Subúrbio de Salvador

Representantes da Prefeitura realizaram visita técnica ao Aquático-SP nesta semana

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:08

Crédito: Edson Lopes Jr./Secom

Já pensou em um transporte marítimo que ligue diferentes regiões de Salvador, como a Barra e o Subúrbio Ferroviário? A Prefeitura e a Câmara Municipal analisam a implantação de novas rotas pelo mar, a exemplo do que é feito no Aquático-SP. Representantes da gestão municipal da capital baiana estiveram em São Paulo para uma visita técnica ao equipamento nesta semana. 

De acordo com a Prefeitura de Salvador, o objetivo da visita é focar na ampliação das alternativas de mobilidade urbana e no aproveitamento do potencial marítimo da capital baiana. Durante a agenda, os gestores conheceram a estrutura operacional do serviço, incluindo terminais, embarcações e a dinâmica de funcionamento do modal paulista. 

O Aquático-SP é o primeiro sistema de transporte público hidroviário da cidade, implantado na represa Billings, em maio de 2024. As embarcações fazem o trajeto entre os terminais Cantinho do Céu e Parque Mar Paulista Bruno Covas, na zona sul de São Paulo, em 12 e 17 minutos. A duração do trajeto de ônibus é de 1h20.

Desde a inauguração, o sistema passou por ampliação operacional. As embarcações, que inicialmente tinham capacidade para 60 passageiros, atualmente transportam 86 pessoas por viagem. O funcionamento ocorre diariamente das 5h às 21h, com tarifa de R$ 4,40.  

Neste mês, o Aquático-SP atingiu a marca de 1 milhão de passageiros transportados desde a inauguração do equipamento. "Pesquisa de satisfação realizada pela SPTrans aponta índice geral de aprovação de 90,3%. A limpeza das embarcações foi avaliada positivamente por 97,5% dos usuários, enquanto 93,7% destacaram o conforto durante a viagem. Segundo o levantamento, 92,23% afirmaram que recomendariam o serviço", diz a Prefeitura de São Paulo. 

Projeto em Salvador 

O Projeto de Indicação nº 474/2025 recomenda que a Prefeitura de Salvador estude alternativas para estruturar linhas regulares de embarcações integradas ao sistema de mobilidade urbana. A comitiva que esteve em São Paulo foi formada pela secretária municipal do Mar, Maria Eduarda Lomanto, e pelo secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

Para Pablo Souza, a experiência paulista demonstra que é possível integrar o transporte hidroviário à rede pública de forma eficiente, com integração tarifária e segurança. Segundo ele, o principal desafio para Salvador será adaptar o modelo às características marítimas locais, ao perfil dos usuários e à conexão com ônibus e metrô, fortalecendo um sistema verdadeiramente multimodal.

A secretária Maria Eduarda Lomanto destacou que a iniciativa reforça o potencial natural da capital baiana para avançar em soluções desse tipo. Ela ressaltou que a Baía de Todos-os-Santos é um patrimônio ambiental, cultural e econômico, mas também pode se consolidar como um importante eixo de mobilidade urbana.

“Quando observamos o quanto o deslocamento pelo mar reduz o tempo de viagem e melhora a qualidade de vida das pessoas, fica evidente que Salvador tem condições de desenvolver um modelo próprio, adaptado à sua geografia, às marés e à dinâmica da nossa baía”, afirmou a secretária. Ela acrescentou que a proposta pode conectar regiões estratégicas como a Cidade Baixa, o Subúrbio e o Comércio, além de contribuir para desafogar o trânsito e valorizar o uso sustentável do mar.

