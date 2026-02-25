Acesse sua conta
Preso faz agentes rirem ao elogiar abordagem da PM paulista e criticar polícia baiana

Detido afirmou que, se estivesse na Bahia, estaria “com a cara roxa”

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:45

Preso sorri para câmeras e agradece cordialidade dos policiais Crédito: Redes Sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou um momento inusitado durante uma abordagem da Polícia Militar de São Paulo (PMSP). Ao ser detido, um suspeito resolveu comparar a atuação da corporação paulista com a conduta da Polícia Militar da Bahia, elogiando o que chamou de “educação” dos agentes de São Paulo.

Nas imagens, o homem destaca a cordialidade dos policiais paulistas e a forma como o procedimento foi conduzido, enfatizando que não sofreu agressões físicas nem desconforto desnecessário. Não há detalhes sobre quando o homem foi preso, nem as circunstâncias da detenção.

“Educação 100%. É sério. Os caras aqui nem algemam. Nem a algema está apertada. Se fosse na Bahia, eu já estava com a cara toda roxa”, declara o suspeito no início da gravação.

O detido seguiu com críticas à atuação da polícia na Bahia, sugerindo que o padrão operacional no estado seria marcado pela violência. Ele chegou a afirmar que estava “feliz” pela forma como foi tratado, apesar da prisão.

“Eu repetia tudo de novo. A polícia de São Paulo é outro patamar. Vocês em nenhum momento me trataram mal. Na Bahia eu ia apanhar até fazer bico, porque na Bahia o bagulho é doido. Mas eu estou feliz. É a primeira vez que estou feliz de tomar um enquadro”, completou o homem aos agentes paulistas.

