AQUI O SISTEMA É BRUTO

Preso faz agentes rirem ao elogiar abordagem da PM paulista e criticar polícia baiana

Detido afirmou que, se estivesse na Bahia, estaria “com a cara roxa”

Nauan Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:45

Preso sorri para câmeras e agradece cordialidade dos policiais Crédito: Redes Sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou um momento inusitado durante uma abordagem da Polícia Militar de São Paulo (PMSP). Ao ser detido, um suspeito resolveu comparar a atuação da corporação paulista com a conduta da Polícia Militar da Bahia, elogiando o que chamou de “educação” dos agentes de São Paulo.

Nas imagens, o homem destaca a cordialidade dos policiais paulistas e a forma como o procedimento foi conduzido, enfatizando que não sofreu agressões físicas nem desconforto desnecessário. Não há detalhes sobre quando o homem foi preso, nem as circunstâncias da detenção.

“Educação 100%. É sério. Os caras aqui nem algemam. Nem a algema está apertada. Se fosse na Bahia, eu já estava com a cara toda roxa”, declara o suspeito no início da gravação.

O detido seguiu com críticas à atuação da polícia na Bahia, sugerindo que o padrão operacional no estado seria marcado pela violência. Ele chegou a afirmar que estava “feliz” pela forma como foi tratado, apesar da prisão.