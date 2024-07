LARGO DO PELOURINHO

Conder inicia recuperação de fachada da Fundação Jorge Amado

Serviços serão de pintura e recuperação dos casarões

Da Redação

Publicado em 31 de julho de 2024 às 07:54

Fundação Jorge Amado Crédito: Geraldo Moniz/Ascom Conder

A Fundação Casa de Jorge Amado (FCJA), localizada em um dos endereços mais emblemáticos de Salvador, o Largo do Pelourinho, vai ganhar requalificação na sua fachada. A Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder) iniciou, na segunda-feira (29), os serviços de pintura e recuperação das fachadas dos casarões n°49 e 51.

Os dois imóveis formam a sede da FCJA, que tem quatro andares e está posicionada de frente para o Largo do Pelourinho, com vista para a Ladeira e o Largo do Carmo, tornando-se uma das edificações mais famosas do Pelourinho e das mais presentes em postais e fotos de turismo.

“Criada em 1987, a Fundação surgiu com o objetivo de preservar, estudar e difundir o trabalho do escritor Jorge Amado (1912-2001) e de sua esposa, também escritora, Zélia Gattai (1916-2008). Jorge inclusive morou pouco mais de um ano no Pelourinho, no casarão de nº68 da Rua Alfredo de Britto, que igualmente integra a instituição que divulga seu nome e sua obra”, afirma o coordenador do escritório da Conder no Centro Histórico de Salvador, o arquiteto Zulu Araújo.

Ele explica que a paleta de cores de todos os imóveis que a Conder pinta no Pelourinho é determinada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e a fundação tem a cor azul.

Flipelô 2024

A Conder recupera a fachada da Fundação antes da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô 2024), que acontece entre os próximos dias 7 a 11 de agosto, quando o imóvel recebe grande número de visitantes. O órgão desenvolve outras ações pontuais de apoio ao Centro Histórico de Salvador (CHS) devido à importância da área que é tombada pelo Iphan como Patrimônio Nacional (1984) e chancelada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco (1985).

A conservação dos imóveis no CHS é atribuição primeira e legal de cada proprietário, depois da prefeitura municipal que administra o uso do solo urbano da capital e, por fim, com a fiscalização do Iphan que protege a região.

No mesmo Largo do Pelourinho, a Conder já recuperou as fachadas do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI) da Secretaria de Cultura (Secult-BA) e de todos os imóveis do lado direito do largo. “Também recuperamos a fachada da Igreja de Santo Antônio e estamos pintando a fachada da Ordem 3ª do Carmo, além das fachadas de imóveis da Rua Direita de Santo Antônio que foram pintadas no ano passado”, complementa Zulu Araújo. Atualmente, a Conder pinta imóveis na Rua Gregório de Mattos e na Rua das Laranjeiras, nesta última, recupera um sanitário público que será reaberto em agosto.