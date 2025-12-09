Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confusão entre trabalhadores da BYD e policiais militares é registrada em fábrica de Camaçari

2 mil funcionários de empresas terceirizadas paralisaram as atividades

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:28

Confusão é registrada em frente
Confusão é registrada em frente Crédito: Reprodução

O oitavo dia de paralisação de funcionários de empresas terceirizadas da BYD, em Camaçari, foi marcado por confusão entre policiais militares e manifestantes. Segundo os operários, os militares reagiram com bombas de gás lacrimogêneo durante o protesto. A corporação não se manifestou até esta publicação. 

Um vídeo enviado ao CORREIO mostra o momento em que policiais militares avançam sobre os manifestantes, utilizando escudos e cassetetes. Os operários relataram que as bombas de efeito moral foram utilizadas quando os trabalhadores bloqueavam a entrada da fábrica para impedir que os ônibus entrassem. 

Paralisação de trabalhadores da BYD

Confusão é registrada em frente por Reprodução
Confusão em protesto na BYD por Reprodução
Confusão em protesto na BYD por Reprodução
Operários reivindicam melhores condições de trabalho por Reprodução
Operários reivindicam melhores condições de trabalho por Reprodução
Operários reivindicam melhores condições de trabalho por Reprodução
Paralisação de trabalhadores da BYD por Isabella Tanajura/Divulgação
Paralisação de trabalhadores da BYD por Isabella Tanajura/Divulgação
1 de 8
Confusão é registrada em frente por Reprodução

Cerca de 2 mil trabalhadores paralisaram as obras da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, desde terça-feira (2). Os funcionários prestam serviços para ao menos seis empresas terceirizadas para a construção da fábrica. Entre as reivindicações estão melhores condições de trabalho, como ampliação do refeitório, reforço no transporte de funcionários e aumento da quantidade de banheiros.

Na segunda-feira (8), ao menos três operários de uma das empresas afirmaram ter recebido comunicados de demissão por justa causa via aplicativo de mensagens, após denunciarem condições inadequadas de trabalho na obra da fábrica da BYD em Camaçari. As atividades serão retomadas na quarta-feira (10), conforme apurou a reportagem. 

Leia mais

Imagem - 2 mil operários paralisam obras da BYD em Camaçari e denunciam más condições de trabalho

2 mil operários paralisam obras da BYD em Camaçari e denunciam más condições de trabalho

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Trabalhadores denunciam BYD por pressão contra sindicato em Camaçari

Trabalhadores denunciam BYD por pressão contra sindicato em Camaçari

O Sindicato Livre dos Trabalhadores da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial de Camaçari e Região afirma que a empresa descumpre a legislação ao desligar sindicalizados e candidatos à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), cargos que garantem estabilidade provisória prevista na  Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Parte das reivindicações dos trabalhadores já foi atendida, incluindo a instalação de novos banheiros químicos, bebedouros com água gelada, carros-pipa, novos microondas e a ampliação da frota de ônibus para transporte interno. Os operários ainda reivindicam aumento do benefício de transporte e alimentação, a medição imediata de insalubridade para avaliação do adicional correspondente e a redução do preço do almoço aos sábados.

Mais recentes

Imagem - Médico baiano alvo de operação da PF toma posse na Academia Brasileira de Ciências

Médico baiano alvo de operação da PF toma posse na Academia Brasileira de Ciências
Imagem - Salvador terá aulas gratuitas de patinete elétrico; saiba como participar

Salvador terá aulas gratuitas de patinete elétrico; saiba como participar
Imagem - 'Prisão não é antecipação de pena': advogado explica liberação suspeito que matou jovem trans

'Prisão não é antecipação de pena': advogado explica liberação suspeito que matou jovem trans

MAIS LIDAS

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
01

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos
02

Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos

Imagem - 13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente
03

13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão