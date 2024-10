TECIDOS

Congresso internacional da indústria têxtil chega a Salvador

Evento tem como tema "Conexões Brasil - Mundo: Caminhos Estratégicos para Competitividade" e acontecerá em 30 e 31 de outubro

Da Redação

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 16:22

Congresso Internacional Abit 2023 Crédito: Divulgação

Reunião Congresso Abit e Rede Bahia Crédito: Marina Silva I CORREIO

Salvador vai receber o Congresso Internacional da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) nos dias 30 e 31 de outubro, com o tema “Conexões Brasil - Mundo: Caminhos Estratégicos para Competitividade”. O evento será realizado no Senai Cimatec, e reunirá empresários, executivos, pesquisadores, especialistas, autoridades e influenciadores em sua nona edição.

Com convidados nacionais e internacionais, o congresso tratará de estratégias e iniciativas para promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade da indústria têxtil, aumentando o mercado de confecção no Brasil.

O evento é realizado pela Abit desde o ano de 2016, e se consolidou como o maior evento de conteúdo do país relacionado ao setor têxtil. Nele, serão debatidas as causas históricas que justifiquem a posição ocupada pelo Brasil no mercado global, já que ela poderia ser muito mais significativa considerando o porte da indústria brasileira, além dos obstáculos que impedem esse crescimento.

Congresso na Bahia

No ano passado, o evento aconteceu em Santa Catarina, e chegou na Bahia neste ano com uma agenda propositiva para o setor. “Esse é um setor que tem apelo interessante porque está vinculado à história da Bahia. É um setor que está ligado à nossa história e tem intensiva mão de obra, ainda visto a taxa de desemprego no estado”, comentou a Fieb em nota.

Daí veio a ideia de fazer o evento em Salvador, segundo o Presidente do Sindicato do Vestuário: “Precisamos nos mover, a Bahia como referência é um dos desafios. Há tanto produção de algodão aqui, por exemplo, a transformação da matéria também precisa acontecer no estado”.

A equipe do congresso fez uma visita à Rede Bahia nesta quarta-feira (9) para apresentar o projeto, e foi recebida por Renata Correia, diretora do Jornal CORREIO; Linda Bezerra, editora-chefe do Jornal CORREIO; e Guilherme Furtado, diretor de gestão da TV Bahia.

Na ocasião, estiveram presentes o gerente executivo de desenvolvimento industrial da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Marcus Verhine, o presidente do Sindicato da indústria de vestuário do Estado da Bahia (Sindvest), Hari Hartmann, e a assessora de imprensa do Sindvest, Lu Amâncio.

A nona edição do Congresso Internacional da Abit

No dia 30, às 8h30, será feita a abertura do evento, seguida pela apresentação “Estudo Têxtil da Bahia - Potencialidades do Setor”. Nela, será destrinchada uma análise do Observatório da Indústria FIEB sobre a cadeia têxtil na Bahia, com apoio do IEMI - Inteligência de Mercado e do próprio Senai Cimatec.

A pesquisa parte de dados reais e atualizados do potencial baiano nos mercados de algodão, fiação, tecelagem, tinturaria e confecção. A ideia principal do projeto é “traçar um plano robusto e assertivo para dinamizar o setor no estado”, assim, criando vagas de emprego e fontes de renda para a população da Bahia.

Indústria têxtil na Bahia

No ranking nacional de maiores produtores, a Bahia ocupa a décima posição, além de deter o terceiro lugar entre os exportadores de algodão e fibras naturais. Atualmente, a Bahia tem mais de 400 indústrias no setor têxtil e de confecção, empregando mais de 35 mil funcionários e produzindo em torno de 200 mil toneladas por ano.

Apesar disso, o retorno não é coerente com a relevância do estado no setor. “Somos o segundo maior produtor do país, mas 95% do que fazemos não fica na Bahia, só 5%. Produzimos tanto algodão e não ficamos com quase nada”, afirma a Fieb.

O faturamento médio da indústria têxtil no estado é de 9,5 bilhões de reais, colocando o setor baiano como detentor de 1,7% do total de empresas do gênero no país. Da mão de obra contratada pelo setor no Brasil, 2,7% está na Bahia, produzindo 5,6% do volume de produtos do país.

Programação do evento

30 DE OUTUBRO

Mediação: Fernando V. Pimentel (Abit)

08:00 - 08:30: Credenciamento

08:30 - 09:30: Abertura Oficial

09:30 - 10:00: Apresentação Estudo Têxtil da Bahia – Potencialidades do Setor

Marcelo Villin Prado, diretor do Iemi, e Vladson Menezes, superintendente do Fieb.

10:00 - 11:00: Palestra de Abertura | Nova Realidade Mundial e seus Impactos

A palestra de abertura desta edição, voltada a discutir as conexões Brasil -Mundo, trará um panorama sobre a nova realidade mundial e seus impactos, buscando responder às seguintes questões:

Que mudanças estão ocorrendo no contexto geopolítico? Quais são as principais tendências que desafiam o Brasil e o mundo? Quais os desdobramentos para o comercio internacional e a cadeia de suprimentos? Quem está ganhando e quem poderá perder com essa nova realidade internacional? Como tais cenários e tendências impactam a indústria brasileira?

Após a palestra, haverá uma sessão de perguntas e respostas com Roberto Azevedo, o Embaixador que ministrará a conversa.

11:00 - 12:30: Painel 1 | Explorando os Mercados Internacionais

Este painel buscará destacar quais são os principais mercados internacionais para a indústria têxtil e de confecção brasileira, as oportunidades e desafios apresentados nessas localidades e quais são as estratégias adotadas para se posicionar nesses mercados.

Após a palestra, haverá uma sessão de perguntas e respostas com Manoela Amaro (Blanc), Mariana Pavan e Michel Piroutek (Euromonitor).

12:30 - 14:00: Almoço e Networking

14:00 - 15:30: Painel 2 | Políticas Regulatórias Globais – Impactos no comércio

Quando se trata de comércio internacional as regras do jogo estabelecidas pelos países em termos de políticas de comércio exterior e regulamentos são fatores decisivos para restringir ou ampliar as trocas comerciais.

Sob a perspectiva da defesa ou do ataque, o painel abordará a inserção da indústria brasileira no comércio internacional, os desafios do sourcing global, a importância dos acordos comerciais, os problemas enfrentados pelo setor têxtil e de confecção em relação às irregularidades nas importações e como outros países têm implementado políticas para endereçar a questão.

Após a palestra, haverá uma sessão de perguntas e respostas com Renata Amano (Bratac), Marcella Cortez (Farm), David F. Olave (Sandler, Travis & Rosenberg) e Mário Jorge Machado (Euratex).

15:30 - 16:00: Coffee break

16:00 - 17:30: Painel 3 | Política Industrial como Fator-Chave para Competitividade

A política industrial de um país é um plano estratégico de desenvolvimento industrial que congrega os setores público e privado na construção de uma visão de futuro para a indústria e de um projeto para o seu alcance.

Tal visão e projeto consideram, entre outros fatores, os objetivos e metas a serem perseguidos, considerando as oportunidades que se apresentam, os obstáculos existentes e os meios para superá-los. Neste painel discutiremos a atual política de retomada da indústria brasileira, que, além da superação de antigos obstáculos, como os do Custo Brasil, tem como norteadores as megatendências internacionais relacionadas à digitalização e à sustentabilidade; o apoio ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação e a ampliação de oportunidades para aumento da produção, da exportação e da competitividade das empresas brasileiras em cadeias globais de valor.

Após a palestra, haverá uma sessão de perguntas e respostas com José Gordon (BNDES), Rafael Lucchesi (CNI), e Verena Hitner Barros (CNDI).

17:30 - 19:00: Coquetel de Confraternização

31 DE OUTUBRO

Mediação: Fernando V. Pimentel - Abit

09:00 - 10:30: Palestra abertura | Megatendências de Consumo e seus Impactos no Mundo dos Negócios

Na palestra de abertura deste segundo dia do Congresso Internacional ABIT 2024, serão abordadas as megatendências de consumo e seus impactos no mundo dos negócios, buscando responder às seguintes questões:

Que macro forças globais e tendências estão impactando o comportamento do consumidor? Como as maneiras como as pessoas vivem e consomem devem mudar na próxima década? O que tende a permanecer constante? Como está se desenhando o futuro do consumo?

Compreender essas tendências e seus impactos é essencial para empresas que desejam se manter competitivas e relevantes na próxima década.

Após a palestra, haverá uma sessão de perguntas e respostas com Camila Toledo (Fashion Snoops).

10:30 - 12:00: Painel 4 | Inovação, Tecnologia e Novos Modelos de Negócios

Como a inovação e a tecnologia vem transformando os modelos de negócios e podem ajudar a indústria brasileira a melhorar seu posicionamento no mercado internacional?

Quais são as barreiras e as estratégias possíveis para aumentar a adoção de inovação e tecnologia na indústria T&C brasileira?

Após a palestra, haverá uma sessão de perguntas e respostas com Anna Araripe (Mercado Livre), Cassiano Lemos (Arezzo&CO) e Cecília Rapassi (Gouvêa Fashion Business).

12:00 - 14:00: Almoço e Networking

14:00 - 15:30: Painel 5 | O Desenvolvimento Sustentável como driver estratégico para a competitividade

Mudanças climáticas, uso correto dos recursos naturais, gestão de resíduos e preservação da biodiversidade são alguns dos desafios que vem se apresentando com cada vez mais força para o mundo.

As regulamentações para enfrentar tais desafios são direcionadoras das dinâmicas de mercado e têm o poder de mudar os modelos de negócios e as relações ao longo da cadeia de valor. Como a indústria têxtil e de confecção brasileira é percebida e se coloca nesse cenário? Que estratégias as empresas brasileiras estão adotando para enfrentar essa realidade? Que boas práticas de gestão ambiental, social e de governança estão sendo implementadas e podem ser tomadas como caminhos estratégicos para o desenvolvimento sustentável?

Após a palestra, haverá uma sessão de perguntas e respostas com Lars Fogh Mortensen (EU Institution), Leandro Ito (C&A), Paulo Costa (Nova Kaeru), Sissi Alves da Silva (MDIC) e Viviane Cecilia Lunelli (Lunelli).

15:30 - 16:00: Coffee break

16:00 - 17:30: Painel 6 | O Novo Consumidor: Oportunidades e Desafios

A busca por satisfazer os desejos dos consumidores, em conexão com suas expectativas, valores e “espírito do tempo”, é um desafio que se apresenta de forma ainda mais complexa e determinante para os negócios atualmente.

O uso de tecnologias como a Inteligência Artificial para conhecimento e antecipação de necessidades e desejos; a adoção de múltiplos canais para contemplar experiências de consumo não lineares; a estratégia de estabelecer novas conexões e ao mesmo tempo investir em relações profundas com seu target; as tecnologias vestíveis e o bem-estar dos usuários, as tendências e pendências relacionadas ao consumo sustentável são alguns desafios que se apresentam para as empresas que desejam crescimento e fidelização de seus clientes/ consumidores, no mercado nacional e internacional.

Após a palestra, haverá uma sessão de perguntas e respostas com Edwina Kulego (Informa Markets Fashion), Martha Torres (McKinsey), Pedro Fernandes (McKinsey)e Rogério Guimarães (Lupo).

17:30 - 18:30: Palestra de Encerramento | Ansiedade de Futuro: Como se preparar transformando incertezas em oportunidades

Estamos vivendo um momento de poli-crises e poli-tecnologias atravessando nosso dia a dia e nossos negócios. AI, mudanças climáticas, conflitos globais, novas gerações e redes sociais estão trazendo muitas incertezas sobre o futuro e gerando uma crise global de ansiedade.

Essa palestra explora o lado positivo dessas transformações e traz o futuro como uma fonte inesgotável de oportunidades para inovação e crescimento, trazendo conceitos e novos mindsets importantes para todo o mundo corporativo a partir de agora, como Solidão do líder, Estratégia Anti-Frágil, Coopetition, Bioeconomia e cuidado com a saúde mental. Uma provocação com novos olhares sobre tudo que as companhias, pequenas, médias ou grandes, não podem deixar de saber para os próximos anos

Após a palestra, haverá uma sessão de perguntas e respostas com Daniela Klaiman (Future).