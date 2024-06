VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Controle e monitoramento: mulher que pulou de prédio vivia sendo ameaçada por agressor

Hilda Francine Almeida revelou que apanhou por horas antes de cair de prédio

Wendel de Novais

Publicado em 13 de junho de 2024 às 16:00

Hilda Francine Almeida apresentou diversas lesões Crédito: Reprodução

A queda do 5º andar de um prédio da Paralela, no último domingo (9), foi o extremo de uma rotina de agressões que Hilda Francine Almeida, 29 anos, sofreu em Salvador. Ela acusa Igor Costa Campos, 39, preso após o caso, de tê-la espancado por horas dentro de um apartamento. Hilda conhecia Igor há pouco mais de um mês, mas conta que ele começou a monitorá-la, restringindo até as suas saídas do apartamento onde os dois estavam morando.

“Acho que eu só saí duas vezes sozinha que foi para ir ao mercado que é bem do lado [do prédio]. Sempre ele monitorava tudo, eu não podia nem falar com a minha família que ele olhava todas as mensagens. Sempre olhava tudo e até meu chip ele mudou de Maceió para cá, tanto é que eu estou usando na linha dele. Mudou tudo na minha vida”, conta Hilda. Ela, que é natural de Alagoas, veio para Salvador para morar com Igor após conhecê-lo.

Em um primeiro momento, a relação não parecia apresentar perigo para Hilda. De acordo com ela, porém, ele começou a tratá-la mal e mostrar sinais de agressividade com o tempo. Ela conta ainda que as agressões começaram de forma verbal e foram se acentuando até que, na madrugada do dia da ocorrência, ele a atacasse com socos, chutes e cabeçadas.

“Ia fazer um mês e duas semanas, a gente se conheceu no dia 4 de maio. As agressões começaram de forma verbal, ele gritava comigo e me esculhambava muito. Ele não batia em mim por causa da gravidez, mas a agressão verbal, física e mental acontecia o tempo todo. Eu não podia sair sem ele. Se eu saísse um instantinho, era ligação de vídeo, eu tinha que mandar localização”, completa a jovem.

Hilda diz que estava grávida e que, na queda, acabou perdendo o bebê. Além disso, ela relata que teve fraturas na coluna, na bacia e na perna esquerda, e que teve todos os dedos do pé esquerdo quebrados. Por conta de cabeçadas, Hilda recebeu 22 pontos na testa e quebrou um osso das nádegas. A Polícia Civil foi procurada para confirmar a gravidez, mas respondeu apenas que o caso está sob investigação pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).