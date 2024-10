SALVADOR

Corpo com marcas de tiros é encontrado próximo à Estação da Lapa

Policiais militares do 18º Batalhão (BPM) foram acionados após receber uma denúncia e, ao chegar no local, encontraram a vítima já sem vida. A equipe isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Salvador) investiga as circunstâncias da morte e busca identificar a vítima e autores do crime. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo.