Corpo de baleia morta é tirado da praia e levado para aterro sanitário

A baleia que encalhou duas vezes esse mês no litoral baiano e morreu no início da semana teve seu corpo retirado da praia do Caípe, em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador na quarta-feira (20). O animal foi retirado com o apoio do Instituto Baleia Jubarte, da Transpetro e pela Prefeitura do município.



De acordo com Gustavo Rodamilans, coordenador do Baleia Jubarte em Salvador, o animal foi levado para um aterro sanitário. A baleia foi retirada da praia, rebocada para um atracadouro, cortada e içada para o aterro. O procedimento é comum, segundo o veterinário.