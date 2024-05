Corpo de homem é encontrado em Feira de Santana

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (16) no bairro Campo Limpo, no interior da Bahia.

O corpo de Bruno Wesley Souza Santana, de 30 anos, foi encontrado por policiais da 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) com marcas de disparos de arma de fogo, na Rua São Raimundo do Meriti.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o homicídio foi praticado por homens em um carro. No local, os PMs constataram que o homem estava sem sinais vitais. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para realização de perícia e remoção do corpo.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana para esclarecer a autoria e motivação do assassinato.

Violência em alta

O município de Feira de Santana, no centro norte do estado baiano, registrou entre a última sexta-feira (10) e o último domingo (12), ao menos 10 homicídios. A Princesinha do Sertão é considerada atualmente, a cidade brasileira mais violenta e 19ª em todo o planeta, segundo análises da ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal.