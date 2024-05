CIDADE MAIS VIOLENTA DO PAÍS

Feira de Santana registra ao menos 10 homicídios em três dias

Apenas na sexta-feira (10), seis pessoas foram mortas a tiros

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 20:46

Complexo de Delegacias de Feira de Santana Crédito: reprodução

O município de Feira de Santana, no centro norte do estado baiano, registrou desde a última sexta-feira (10), ao menos 10 homicídios. A Princesinha do Sertão é considerada atualmente, a cidade brasileira mais violenta e 19ª em todo o planeta, segundo análises da ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal.

Dentre os casos de violência registrado na cidade, três homens foram mortos e outras três pessoas ficaram feridas em um ataque em frente a um mercadinho, em Feira de Santana, na noite da última sexta-feira (10). O crime aconteceu na Rua General Cordeiro de Farias, no bairro da Rua Nova. Quatro líderes de facções criminosas de Feira de Santana foram transferidos na manhã deste domingo (12) da penitenciária local para o Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, após serem apontados como responsáveis pelo comando dos homicídios.

Ainda na sexta-feira, Bruno Deividy Lima dos Santos, de 18 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo no bairro George Américo. Segundo informações preliminares, dois suspeitos em uma bicicleta, atiraram contra Bruno e fugiram.

Adilson da Silva Santos, 41 anos, foi morto a facadas pela esposa na sexta-feira. De acordo com as informações que constam no boletim de ocorrência, a mulher estava sendo agredida e para se defender desferiu um golpe de faca no esposo. Ela acionou uma unidade de atendimento do Samu, que confirmou a morte do homem. A mulher foi ouvida e liberada, sendo o caso registrado como legítima defesa.

Jeferson Santos Cerqueira, de 23 anos, foi baleado também na sexta-feira na Rua Dr. João Durval. De acordo com a Polícia Civil, suspeitos atiraram contra a vítima na rua e fugiram.

A Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana investiga ainda a morte de Juan Adriel Franca Silva, 21 anos, atingido por disparos de arma de fogo, no bairro Pampalona. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi alvejada dentro de uma barbearia. Laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão complementar as apurações.

No sábado (11), Orlando Goncalves dos Santos Júnior, de 37 anos, teve sia casa invadida por suspeitos que dispararam contra a vítima e fugiram logo em seguida. A casa de Orlando está localizada na Rua D, Pedra Ferrada. Investigações estão sendo realizadas para esclarecer motivação e autoria do crime.

Mariano dos Santos Ferreira, de 31 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo, na Rua da Salgadeira, neste sábado (11). Conforme as informações preliminares da Polícia Civil, Mariano estava em uma residência, na companhia de duas mulheres, quando quatros suspeitos chegaram em duas motocicletas, atiraram contra ele e fugiram.