VIOLÊNCIA

Corpo é encontrado com mãos e pés amarrados na Avenida Edgard Santos, em Narandiba

Vítima foi localizada neste sábado (8), mas ainda não foi identificada

De acordo com o órgão, os agentes foram acionados para averiguar uma denúncia de uma vítima de disparos e arma de fogo no local, quando se depararam com o corpo. Segundo informações da Polícia Civil, o homem estava com as mãos e os pés amarrados. >