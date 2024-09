SALVADOR

Corpo é encontrado com mãos amarradas dentro de saco plástico em Campinas de Pirajá

A vítima, ainda sem identificação formal, foi encontrada com as mãos amarradas para trás, dentro de um saco plástico, na rua da Alegria, por policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamada ao local para realizar perícia, que deve indicar a causa da morte, além de fazer remoção do corpo do local do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) autoria e motivação do crime, bem como a identidade da vítima.