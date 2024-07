CRIME BÁRBARO

Corpo encontrado desmembrado é de professora que desapareceu em Camamu, confirma polícia

Os investigadores refizeram os passos da professora a partir das imagens das câmeras de segurança. Um dia depois de desaparecer, Ariane conseguiu ligar para um parente e contou que era mantida em cárcere privado pelo ex, em um sítio da região. Com essas informações, além de depoimentos de familiares, atestando que a relação do suspeito com a vítima era baseada em agressões, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária dele, pedido atendido pela Justiça.

Ao longo da investigação, o homem entrou em contradições. A polícia também localizou com ele objetos que podem ter sido usados no crime, como um revólver com projétil deflagrado, e uma motosserra, que pode ter sido usada para esquartejar o corpo da professora. O material ainda vai passar por perícia.

“O trabalho dos nossos investigadores foi impecável com todas as peças do xadrez devidamente encaixadas. Com agilidade e eficiência prendemos o suspeito apenas oito dias após o desaparecimento da vítima e agora, menos de um mês depois do sumiço da professora, representamos pela sua prisão preventiva com toda materialidade do crime”, diz o coordenador da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), delegado José Raimundo Neri Pinto.