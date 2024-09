JORNALISMO

CORREIO é finalista do Prêmio de Comunicação Fundação José Luiz Egydio Setúbal

Prêmio reconhece os melhores trabalhos sobre temas voltados para a saúde da criança e do adolescente.

O jornal CORREIO é finalista do Prêmio de Comunicação Fundação José Luiz Egydio Setúbal (FJLES). A lista com os cinco finalistas foi anunciada nesta sexta-feira (6) pela FJLES.

O prêmio, que está em sua quarta edição, reconhece os melhores trabalhos sobre temas voltados para a saúde da criança e do adolescente. Mais de 320 conteúdos concorreram a premiação, cujos vencedores serão anunciados no dia 04 de novembro durante um evento presencial em São Paulo.

O CORREIO concorre na categoria “Texto” com a reportagem “Proteção contra o HPV também é coisa de menino! E é de graça”, publicada no dia 6 de agosto de 2023 e assinada pela repórter Carolina Cerqueira. O texto ressalta a importância da vacinação contra o HPV, disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes entre 9 e 14, em especial para os meninos, cuja imunização costuma ser negligenciada pelos pais.