CONFRONTO

Cosme de Farias: dois suspeitos de tráfico morrem em tiroteio com a PM

Caso foi registrado na Rua Jaguarari na noite de quinta-feira (13)

Moradores da Rua Jaguarari, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, foram assustados por uma troca de tiros na noite de quinta-feira (13). De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), agentes da Rondesp entraram em confronto com suspeitos de tráfico de drogas que reagiram a chegada da viatura no local. >